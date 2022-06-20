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Врачи перечислили признаки дефицита железа в организме

Лейла Алиева
Общество
Врачи перечислили признаки дефицита железа в организме
Фото: pixabay.com

Эксперты назвали симптомы, характерные для дефицита железа в организме.

По словам специалистов, дефицит железа в организме возникает в результате отсутствия железосодержащих продуктов в рационе питания, а иногда — из-за заболеваний тонкого и толстого кишечника или беременности.

Определить нехватку железа можно по ряду внешних признаков. Так, пациенты, страдающие часто жалуются на повышенную ломкость ногтей и на изменение их формы. Кроме того для этого состояния характерны сухие потрескавшиеся губы и опухший язык, передает ФАН со ссылкой на экспертов турецкого издания En Son Haber.

До этого Диетолог-гастроэнтеролог Яна Прудникова рассказала, какие продукты повышают усвояемость железа. По ее словам, необходимо включить в рацион овощи и ягоды. Например, крыжовник, черноплодную рябину, вишню, а также черную смородину. Кроме того, такие лечебные монотравы, как аир, вахта, мелисса, пустырник, клевер, одуванчик и крапива, способствуют повышению уровня железа в крови.

Доктор Брунильда Назарио сообщила, что нехватка в организме необходимого для нормальной работы нервных клеток витамина B12 может привести к болезни Альцгеймера.

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