Названы самые высокооплачиваемые вакансии для медиков в России

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Сервис по поиску вакансий «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в области медицины в Москве.

Так, в Москве самая большая зарплата ждет зубных техников с опытом работы не менее трех лет. Работодатели готовы платить такому специалисту от 100 до 350 тысяч рублей в месяц.

Далее идет стоматолог-имплантолог в Астрахани с зарплатой от 120 до 300 тысяч рублей. От соискателя требуется опыт работы имплантологом от трех лет, действующий сертификат по специальности «Стоматология хирургическая» и/или «Челюстно-лицевая хирургия».

Третье место занимает психиатр-нарколог в московском медицинском центре с зарплатой до 250 тысяч рублей. А в Нижнем Новгороде востребован врач-косметолог, которому готовы платить 180 тысяч рублей. У специалиста должно быть высшее медицинское образование, наличие действующих государственных сертификатов по дерматовенерологии и косметологии.

При этом в Калуге на доход до 160 тысяч рублей может рассчитывать офтальмолог государственного медицинского, а до 150 тысяч рублей — врач‑оториноларинголог многопрофильного медицинского центра в Красноярске, передают «Известия».

До этого «Работа.ру» разместила список вакансий, на которые работодатели готовы взять соискателей пенсионного возраста.