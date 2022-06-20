Роспотребнадзор запускает горячую линию по инфекционным угрозам за рубежом

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) запускает горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В период летних отпусков Роспотребнадзор с 20 июня по 1 июля 2022 года проведет горячую линию по консультированию граждан по вопросам актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг, — отмечается в сообщении.

Граждане смогут проконсультироваться со специалистами территориальных органов Роспотребнадзора, центров гигиены и эпидемиологии во всех субъектах РФ. Обратиться к ним можно в рабочее время по телефонам горячих линий, размещенных на официальных сайтах, добавили в пресс-службе.

До этого Роспотребнадзор рекомендовал регионам России ввести дополнительные меры из-за риска завоза чумы страну, а также для предотвращения завоза инфекции из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.