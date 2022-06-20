Сергунина: Более 20 выставочных площадок и тысячи экспонатов ждут гостей Музейного города ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 20 выставочных площадок и тысячи экспонатов ожидают гостей Музейного города ВДНХ. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— ВДНХ объединяет разнообразные площадки, где можно узнать об истории, искусстве, культуре, космосе. Современные технологии делают их интересными для самого широкого круга гостей. Выставочный комплекс постоянно совершенствуется и открывает новые проекты. Совсем недавно здесь появились музей «Биотех» и постоянная экспозиция Музея Тимирязева, — сказала представитель мэрии.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Центральная аллея ВДНХ постепенно становится крупнейшим музейно-выставочным кластером России. Там расположено 22 площадки, среди которых центры «Космонавтика и авиация» и «Слово», исторический парк «Россия — моя история», павильон «Макет Москвы» и другие.

Гости парка могут не только увидеть интересные экспонаты, но и посетить обучающие занятия, а также послушать лекции. Идея создания Музейного города ВДНХ появилась в 2017 году, главной целью была организация единого масштабного пространства, которое объединит множество разноплановых выставочных объектов.

Центр «Космонавтика и авиация» в павильоне № 34 «Космос» стал одним из таких объектов. Его открыли 12 апреля 2018 года, там можно увидеть полноразмерный макет орбитальной станции «Мир» и многие другие уникальные экспонаты.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Осенью 2017 года в павильоне № 36 около фонтана «Золотой колос» открылся Музей кино. Там гости могут познакомиться с постоянными экспозициями, среди которых представлены советская кино- и фототехника, фотографии, костюмы, афиши, эскизы к фильмам, а также личные вещи и мебель выдающихся деятелей отечественного кинематографа.

Помимо этого, все желающие могут побывать на временных выставках и послушать лекции по истории и теории киноискусства, а также увидеть редкие фильмы. В 2019 году на ВДНХ открыли еще две площадки: центр славянской письменности «Слово» в павильоне № 58 и музей ВДНХ в арке главного входа.

Там с помощью интерактивных инсталляций, архивной кинохроники и предметов культуры можно получить информацию о выставке. В числе других основных проектов ВДНХ — интерактивный музейный комплекс «Буран».

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Он располагается рядом с павильоном № 20. Это полноразмерный макет орбитального корабля-ракетоплана, созданного в рамках программы «Энергия — Буран». Узнать историю проекта «Буран» можно с помощью установленных там сенсорных экранов.

Гости ВДНХ также могут посетить выставки в павильоне «Рабочий и колхозница». Лучшие экспонаты там представляют и московские, и региональные музеи, а в число наиболее ярких экспозиций последнего времени входят выставки «Казимир Малевич. Не только «Черный квадрат» и «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова».

Одним из первых резидентов Музейного города ВДНХ стал исторический парк «Россия — моя история». Он находится в павильоне № 57 на площади Промышленности.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Здесь можно узнать о становлении и развитии российского государства благодаря экспозициям «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914–1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе», а также «ХХ век. 1945–2000 годы». Делать экскурсии интересными для взрослых и детей помогают высокие технологии, в том числе и голограммы.

Территория исторического парка превышает 27 тысяч квадратных метров, одновременно там могут находиться пять тысяч человек. Также здесь находится Музей гаража особого назначения ФСО России.

Он находится в павильонах № 53–54, в постоянной экспозиции находятся автомобили первых лиц страны и мотоциклы почетного эскорта. Здесь хранят уникальные объекты и архивные материалы, посвященные истории органов государственной охраны.

Кроме того, в павильоне есть технический лекторий, интерактивные экспонаты, динамические автотренажеры, кинотеатр в микроавтобусе «Юность» и автоагрегаты в разрезе. В Музее транспорта Москвы (павильон № 26) гости могут познакомиться с историей автомобильной марки «Москвич» и увидеть хорошо сохранившиеся раритетные модели.

Музей Востока, расположенный в павильоне № 13 «Здравоохранение», представляет коллекции из фондов музея, которые включают в себя более чем 1500 экспонатов, а также экспозицию «Музей Рерихов на ВДНХ. Ковчег будущего». Она посвящена творчеству русского художника Николая Рериха, а также его сына Святослава Рериха.

Для гостей ВДНХ работает и павильон № 67 «Карелия», где периодически проходят разные выставки. К числу резидентов ВДНХ относится и Дом музеев (строение № 84а), где выставляются предметы из собраний частных музеев и коллекционеров со всей России.

Здесь представлены произведения иконописи и изделия народного промысла. Можно изучить старинные предметы быта и увидеть советские игрушки.

Павильон «Макет Москвы» расположен на Сиреневой аллее ВДНХ. Столицу в миниатюре воссоздали на площади более чем 400 квадратных метров, на макете можно увидеть знаковые для города объекты.

В павильоне № 71 находится музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. Гостям предлагают познакомиться с первыми модификациями телеграфа, научиться считать с помощью арифмометра, а также узнать, как работали госслужащие разных исторических эпох.

В 2022 году на ВДНХ открылись еще три выставочных пространства. Среди них — Музей городского хозяйства Москвы (павильон № 5).

Экспозиция посвящена столичным коммунальным службам, системам и технологиям, поддерживающим жизнеобеспечение города. Другое пространство — музей «Биотех» — это центр современных биотехнологий, расположенный в павильоне № 30.

Главной целью павильона является популяризация науки. Также в этом году в отреставрированном павильоне № 31 «Геология» открылась постоянно действующая выставка «12 признаков живого» Государственного биологического музея имени Тимирязева.

Здесь интересно и доступно рассказывают о жизни с научной точки зрения. Также посетители ВДНХ могут побывать в отреставрированных павильонах стран СНГ и изучить их экспозиции.