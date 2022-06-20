ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Сергунина: Более 20 выставочных площадок и тысячи экспонатов ждут гостей Музейного города ВДНХ

Антон Махов
Город
Сергунина: Более 20 выставочных площадок и тысячи экспонатов ждут гостей Музейного города ВДНХ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 20 выставочных площадок и тысячи экспонатов ожидают гостей Музейного города ВДНХ. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— ВДНХ объединяет разнообразные площадки, где можно узнать об истории, искусстве, культуре, космосе. Современные технологии делают их интересными для самого широкого круга гостей. Выставочный комплекс постоянно совершенствуется и открывает новые проекты. Совсем недавно здесь появились музей «Биотех» и постоянная экспозиция Музея Тимирязева, — сказала представитель мэрии.

Сергунина: Более 20 выставочных площадок и тысячи экспонатов ждут гостей Музейного города ВДНХ Фото: Пресс-служба ВДНХ

Центральная аллея ВДНХ постепенно становится крупнейшим музейно-выставочным кластером России. Там расположено 22 площадки, среди которых центры «Космонавтика и авиация» и «Слово», исторический парк «Россия — моя история», павильон «Макет Москвы» и другие.

Гости парка могут не только увидеть интересные экспонаты, но и посетить обучающие занятия, а также послушать лекции. Идея создания Музейного города ВДНХ появилась в 2017 году, главной целью была организация единого масштабного пространства, которое объединит множество разноплановых выставочных объектов.

Центр «Космонавтика и авиация» в павильоне № 34 «Космос» стал одним из таких объектов. Его открыли 12 апреля 2018 года, там можно увидеть полноразмерный макет орбитальной станции «Мир» и многие другие уникальные экспонаты.

Сергунина: Более 20 выставочных площадок и тысячи экспонатов ждут гостей Музейного города ВДНХ Фото: Пресс-служба ВДНХ

Осенью 2017 года в павильоне № 36 около фонтана «Золотой колос» открылся Музей кино. Там гости могут познакомиться с постоянными экспозициями, среди которых представлены советская кино- и фототехника, фотографии, костюмы, афиши, эскизы к фильмам, а также личные вещи и мебель выдающихся деятелей отечественного кинематографа.

Помимо этого, все желающие могут побывать на временных выставках и послушать лекции по истории и теории киноискусства, а также увидеть редкие фильмы. В 2019 году на ВДНХ открыли еще две площадки: центр славянской письменности «Слово» в павильоне № 58 и музей ВДНХ в арке главного входа.

Там с помощью интерактивных инсталляций, архивной кинохроники и предметов культуры можно получить информацию о выставке. В числе других основных проектов ВДНХ — интерактивный музейный комплекс «Буран».

Сергунина: Более 20 выставочных площадок и тысячи экспонатов ждут гостей Музейного города ВДНХ Фото: Пресс-служба ВДНХ

Он располагается рядом с павильоном № 20. Это полноразмерный макет орбитального корабля-ракетоплана, созданного в рамках программы «Энергия — Буран». Узнать историю проекта «Буран» можно с помощью установленных там сенсорных экранов.

Гости ВДНХ также могут посетить выставки в павильоне «Рабочий и колхозница». Лучшие экспонаты там представляют и московские, и региональные музеи, а в число наиболее ярких экспозиций последнего времени входят выставки «Казимир Малевич. Не только «Черный квадрат» и «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова».

Одним из первых резидентов Музейного города ВДНХ стал исторический парк «Россия — моя история». Он находится в павильоне № 57 на площади Промышленности.

Сергунина: Более 20 выставочных площадок и тысячи экспонатов ждут гостей Музейного города ВДНХ Фото: Пресс-служба ВДНХ

Здесь можно узнать о становлении и развитии российского государства благодаря экспозициям «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914–1945 годы. От великих потрясений к Великой Победе», а также «ХХ век. 1945–2000 годы». Делать экскурсии интересными для взрослых и детей помогают высокие технологии, в том числе и голограммы.

Территория исторического парка превышает 27 тысяч квадратных метров, одновременно там могут находиться пять тысяч человек. Также здесь находится Музей гаража особого назначения ФСО России.

Он находится в павильонах № 53–54, в постоянной экспозиции находятся автомобили первых лиц страны и мотоциклы почетного эскорта. Здесь хранят уникальные объекты и архивные материалы, посвященные истории органов государственной охраны.

Кроме того, в павильоне есть технический лекторий, интерактивные экспонаты, динамические автотренажеры, кинотеатр в микроавтобусе «Юность» и автоагрегаты в разрезе. В Музее транспорта Москвы (павильон № 26) гости могут познакомиться с историей автомобильной марки «Москвич» и увидеть хорошо сохранившиеся раритетные модели.

Музей Востока, расположенный в павильоне № 13 «Здравоохранение», представляет коллекции из фондов музея, которые включают в себя более чем 1500 экспонатов, а также экспозицию «Музей Рерихов на ВДНХ. Ковчег будущего». Она посвящена творчеству русского художника Николая Рериха, а также его сына Святослава Рериха.

Для гостей ВДНХ работает и павильон № 67 «Карелия», где периодически проходят разные выставки. К числу резидентов ВДНХ относится и Дом музеев (строение № 84а), где выставляются предметы из собраний частных музеев и коллекционеров со всей России.

Здесь представлены произведения иконописи и изделия народного промысла. Можно изучить старинные предметы быта и увидеть советские игрушки.

Павильон «Макет Москвы» расположен на Сиреневой аллее ВДНХ. Столицу в миниатюре воссоздали на площади более чем 400 квадратных метров, на макете можно увидеть знаковые для города объекты.

В павильоне № 71 находится музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. Гостям предлагают познакомиться с первыми модификациями телеграфа, научиться считать с помощью арифмометра, а также узнать, как работали госслужащие разных исторических эпох.

В 2022 году на ВДНХ открылись еще три выставочных пространства. Среди них — Музей городского хозяйства Москвы (павильон № 5).

Экспозиция посвящена столичным коммунальным службам, системам и технологиям, поддерживающим жизнеобеспечение города. Другое пространство — музей «Биотех» — это центр современных биотехнологий, расположенный в павильоне № 30.

Главной целью павильона является популяризация науки. Также в этом году в отреставрированном павильоне № 31 «Геология» открылась постоянно действующая выставка «12 признаков живого» Государственного биологического музея имени Тимирязева.

Здесь интересно и доступно рассказывают о жизни с научной точки зрения. Также посетители ВДНХ могут побывать в отреставрированных павильонах стран СНГ и изучить их экспозиции.

Наталья Сергунина ВДНХ Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте