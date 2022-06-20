Белоусов рассказал о работе по возвращению рубля к оптимальным уровням

Фото: Пресс-служба Совфеда

Правительство РФ собирается вернуть курс рубля к оптимальному уровню, он оценивается властями в 70-80 рублей за доллар. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Политик уточнил, что механизм, помогавший удерживать стабильность рубля в условиях плавающего курса, на данном этапе больше не работает.

— У Банка России расширялись возможности управления эмиссией, и, соответственно, это являлось одним из краеугольных камней таргетирования инфляции. Сегодня этот механизм практически испарился, перестал работать. Связано это с блокировкой резервов Банка России и с автоматической в силу этого приостановкой или отменой бюджетного правила, — пояснил он.

При этом вице-премьер рассказал, что сейчас власти рассматривают переход к таргетированию рубля, а не инфляции. По его словам, рубль должен снизиться до оптимального курса «как можно быстрее», сообщает Интерфакс.

Накануне Белоусов назвал курс рубля слишком укрепленным, заявив, что оптимальным является другой курс валюты к американской.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем опасен для экономики крепкий рубль. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что значительные отклонения от курса рубля, который действовал до 24 февраля, нарушают экономическое равновесие.