ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

«Они в точке нуля по Кельвину»: Медведев оценил взаимоотношения России и США

Араз Салехов
В мире
«Они в точке нуля по Кельвину»: Медведев оценил взаимоотношения России и США
Фото: er.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 20 июня, заявил, что взаимоотношения России с Соединенным Штатами достигли «мертвой зоны».

— Еще в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении была иная. А сейчас все: dead zone. Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину, — отметил он.

При этом чиновник считает, что восстанавливать взаимоотношения с американской властью на данном этапе не имеет смысла. По его словам, подобное лишь навредит России. Медведев в своем Telegram-канале подчеркнул, что первый шаг для возобновления диалога должен исходить со стороны властей США, поскольку иные действия они воспринимают за слабость.

В субботу, 18 июня, зампредседателя Совета безопасности России прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев. По его словам, такие визиты европейских лидеров в Киев не способствуют приближению мира на Украине.

Дмитрий Медведев Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте