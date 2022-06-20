«Они в точке нуля по Кельвину»: Медведев оценил взаимоотношения России и США

Фото: er.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 20 июня, заявил, что взаимоотношения России с Соединенным Штатами достигли «мертвой зоны».

— Еще в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении была иная. А сейчас все: dead zone. Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину, — отметил он.

При этом чиновник считает, что восстанавливать взаимоотношения с американской властью на данном этапе не имеет смысла. По его словам, подобное лишь навредит России. Медведев в своем Telegram-канале подчеркнул, что первый шаг для возобновления диалога должен исходить со стороны властей США, поскольку иные действия они воспринимают за слабость.

В субботу, 18 июня, зампредседателя Совета безопасности России прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев. По его словам, такие визиты европейских лидеров в Киев не способствуют приближению мира на Украине.