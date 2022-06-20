«Она не могла сказать «нет»: Андреасян сделал предложение Моряк на высоте птичьего полета

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Режиссер Сарик Андреасян сделал предложение своей возлюбленной — актрисе Лизе Моряк. Девушка выложила в личном блоге фото с кольцом, где рассказала фанатам об этом событии.

Режиссер решил сделать предложение оригинальным. По словам Моряк, радостное событие состоялось в минувшую пятницу во время воздушной прогулки. Пока девушка любовалась видами с высоты птичьего полета, Андреасян показал ей надпись: «Я тебя люблю. Выходи за меня». Однако актрису больше волновал надвигающийся циклон.

— Все мои мысли были о том, что мы разобьемся и нам срочно надо садиться. Мы сели, и то, что произошло дальше, — треш. Если бы опоздали хотя бы на несколько минут, нам бы пришлось лететь на запасной аэродром. Садились мы тоже очень странно. Слава Богу, пилот был опытный, — цитирует Моряк StarHit.

До этого российский актер Максим Матвеев рассказал, как сделал предложение руки и сердца своей коллеге и дочери прославленного артиста Михаила Боярского Елизавете. По его словам, это было взвешенное решение, которое планировалось довольно долго.