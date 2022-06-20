ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

«Она не могла сказать «нет»: Андреасян сделал предложение Моряк на высоте птичьего полета

Александр Афонин
Общество
«Она не могла сказать «нет»: Андреасян сделал предложение Моряк на высоте птичьего полета
Фото: РИА Новости

Режиссер Сарик Андреасян сделал предложение своей возлюбленной — актрисе Лизе Моряк. Девушка выложила в личном блоге фото с кольцом, где рассказала фанатам об этом событии.

Режиссер решил сделать предложение оригинальным. По словам Моряк, радостное событие состоялось в минувшую пятницу во время воздушной прогулки. Пока девушка любовалась видами с высоты птичьего полета, Андреасян показал ей надпись: «Я тебя люблю. Выходи за меня». Однако актрису больше волновал надвигающийся циклон.

— Все мои мысли были о том, что мы разобьемся и нам срочно надо садиться. Мы сели, и то, что произошло дальше, — треш. Если бы опоздали хотя бы на несколько минут, нам бы пришлось лететь на запасной аэродром. Садились мы тоже очень странно. Слава Богу, пилот был опытный, — цитирует Моряк StarHit.

До этого российский актер Максим Матвеев рассказал, как сделал предложение руки и сердца своей коллеге и дочери прославленного артиста Михаила Боярского Елизавете. По его словам, это было взвешенное решение, которое планировалось довольно долго.

сделал предложение Актеры Режиссеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте