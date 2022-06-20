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«Воспаленное воображение»: сын Жириновского опроверг слухи о смене имени

Полина Долганова
Общество
«Воспаленное воображение»: сын Жириновского опроверг слухи о смене имени
Фото: Пресс-служба Госдумы

Сын политика Владимира Жириновского Игорь Лебедев опроверг информацию о том, что сменил имя. В качестве доказательств мужчина выразил готовность показать всем желающим свои документы.

— Я — Лебедев Игорь Владимирович. <...> Все остальное — это чье-то воспаленное воображение или желание вновь очернить, — отметил он.

Лебедев также заявил, что у него нет гражданства какого-либо заграничного государства, передает StarHit.

До этого появилась информация, что старший сын ушедшего из жизни лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев сменил имя. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Новым именем 50-летнего экс-депутата стало якобы Давид Гарсия. Предполагалось, что Лебедев решился на этот шаг, чтобы уйти из-под западных санкций, которые были на него наложены еще в 2014 году.

Жириновский скончался на 76-м году жизни 6 апреля. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

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