Заселение третьего дома по реновации началось в районе Нагатинский Затон

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Речников Карта всех событий

В новостройке на улице Речников в районе Нагатинский Затон 160 семей получили новые квартиры по программе реновации. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Пообщался с первыми новосёлами. Они отметили необычное архитектурное решение здания — два жилых корпуса объединены одноэтажным стилобатом, — рассказал мэр.

Также Собянин отметил, что в новых квартирах присутствует современная отделка, застеклённые лоджии и балконы.

Во дворе построили детскую площадку. Всего в этом районе в программу реновации входят 54 старых дома. Мэр подчеркнул, что новое комфортное жилье получат больше 13 тысяч жителей столицы.

Рядом создали «Остров мечты» и парк. В 2023 году здесь откроют две станции метро — «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро (БКЛ), сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно мэр рассказал, что строительство восточного участка БКЛ подходит к концу. Он отметил, что все тоннели уже проложены, рабочие монтируют пути и оборудование, проводят отделочные работы.