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Власти Калининграда сообщили о доставке санкционных товаров по воде

Евгений Белоусов
Общество
Власти Калининграда сообщили о доставке санкционных товаров по воде
Фото: shutterstock

Калининградские власти постараются сохранить тарифы на перевозку грузов, чтобы не повышалась стоимость товаров для граждан. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

— Мы постараемся сохранить тарифы на перевозку грузов, чтобы не повышалась стоимость товаров для граждан, — заявил он.

По словам губернатора, паромы и суда планируется использовать для доставки грузов, которые уже находятся под санкциями. Среди них, например, строительные материалы.

Он добавил, что в регионе нет дефицита товаров и не ожидается. Алиханов вновь призвал население не покупать товары впрок. Об этом губернатор Калининградской области сообщил в своем Telegram-канале.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов. После этого Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России.

Позднее в МИД Литвы сообщили, что односторонних ограничений на транзит в Калининград не было: ограничения были введены в рамках антироссийских санкций Евросоюза (ЕС).

Калининград Антон Алиханов Литва
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