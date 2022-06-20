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Минобороны: ВСУ обстреливают жилые кварталы Харькова

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: ВСУ обстреливают жилые кварталы Харькова
Фото: Минобороны РФ

Украинские боевики обстреливают артиллерией жилые кварталы Харькова в целях провокации. Об этом в понедельник, 20 июня, заявил глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— По имеющейся достоверной информации, киевским режимом в Харьковской области организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, — сообщил он.

Также Мизинцев добавил, что украинские боевики впоследствии планируют разместить в пустующих домах огневые позиции. Для этого в Харьковской области украинские подразделения развернули артиллерийскую батарею, которая производит периодические обстрелы жилых кварталов Харькова, передает РИА Новости.

Кроме того ВСУ используют гаубицы Североатлантического альянса (НАТО) при обстреле приграничных районов РФ с территории элеватора, расположенного в Харьковской области.

Украина Харьков Минобороны
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