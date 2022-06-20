Аксенов: Более 90 человек эвакуировали с платформ «Черноморнефтегаза»

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В результате атаки украинских боевиков по буровым платформам «Черноморнефтегаза» было эвакуировано 94 человека. Об этом в понедельник. 20 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— К сожалению, подтверждается информация по троим раненым и семи пропавшим без вести. Гарантирую, что их поиски будут продолжаться, — добавил он.

По словам Аксенова, власти республики в ближайшее время свяжутся с родственниками всех пострадавших и пропавших без вести. Кроме того, на охране действующих платформ еще остается 15 военных, написал глава республики в своем Telegram-канале.

Аксенов сообщил, что ВСУ 20 июня нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Представители военного ведомства сейчас проводят спасательную операцию, в которой участвуют патрульные катера и авиация. Позднее стало известно, что по факту обстрела буровых платформ Следственным комитетом России (СК РФ) было возбуждено уголовное дело.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что теперь у России «развязаны руки», а ответ на обстрел последует в ближайшее время.