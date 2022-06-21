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Движение трамваев на юге Москвы восстановили

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Движение трамваев на юге Москвы восстановили
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Вавилова Карта всех событий

Специалисты восстановили движение трамваев двух маршрутов на юге Москвы. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на улице Вавилова, — говорится в сообщении.

Трамваи маршрутов № 14и 39 задерживались на улице Вавилова в районе остановки «Проспект 60-летия Октября» в связи с повреждением контактной сети.

В 24 июня по 23 августа движение транспорта на Новоспасском мосту ограничат из-за проведения строительных работ. Так, на участке Новоспасского моста в сторону области от дома 1/2 по Дербеневской набережной до дома 13, строение 2, в Саринском проезде ограничение продлится с 24 июня по 9 июля и с 24 июля по 8 августа.

восстановлено Трамваи Донской район
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