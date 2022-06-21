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Песков: Россия больше не будет никогда доверять Западу

Лейла Алиева
В мире
Песков: Россия больше не будет никогда доверять Западу
Фото: Администрация президента РФ

Россия больше никогда не будет доверять Западу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 20 июня.

— Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу, — сказал он в интервью телеканалу NBC.

Кроме того, Песков добавил, что Россия не может дать гарантию на то, что бывших американских военнослужащих, плененных на Украине, не станут казнить, передает «Москва 24».

Граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, были осуждены 9 июня судом Донецкой народной республики (ДНР) на смертную казнь. При этом премьер-министр Великобритании Доминик Рааб заявлял о намерении Соединенного Королевства подать протест из-за уголовного дела в отношении Аслина.

Также стало известно, что наемники из Польши понесли огромные потери в Камышевахе в Луганской народной республике. По словам командира казачьего полка, в ожесточенных боях принимают участие также и хорошо организованные отряды.

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