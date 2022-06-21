Онколог назвал неочевидный симптом рака легкого

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Самым распространенным видом онкологического заболевания является рак легкого. Онколог Соломон Гамбург из Калифорнийского университета отметил, что его можно распознать и на ранних стадиях.

По его словам, ранний признак развития данной болезни — учащенное сердцебиение.

— У некоторых людей учащенное сердцебиение возникает из-за того, что легкие оказывают давление на сердце, — объяснил специалист.

При этом может возникнуть постоянный кашель и одышка или резкая потеря веса, передает ФАН.

Врач общей практики Михаил Петрик назвал семь ранних симптомов рака легких. По его словам, яркие проявления этой болезни обычно происходят на 3-й или 4-й стадии — именно в этот период человек обращается за помощью к специалисту.

Кроме того существуют вирусы, заражение которыми может спровоцировать развитие некоторых видов рака. Так, распространенный в мире вирус — вирус папилломы человека (ВПЧ), который передается половым путем. При этом у женщин может возникнуть рак шейки матки. Также вирусы гепатита B и C могут привести к раку печени.