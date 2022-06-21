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В России выявили 2500 случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 2500 случаев коронавируса за сутки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 2500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 60 граждан, еще 1501 пациент был госпитализирован в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день от коронавируса полностью выздоровели 3440 человек.

В России выявили 2500 случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

В России снизился показатель заболеваемости коронавирусом на 12,5 процента за неделю. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. При этом количество заболевших увеличилось в 13 субъектах РФ, в том числе в восьми регионах увеличение более чем в среднем по стране. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,9 процента.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас изменение временных интервалов по ревакцинации от коронавируса не планируется. Она уточнила, что на данном этапе пока сохраняется рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев.

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