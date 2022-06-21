Глава Минтруда Котяков заявил о росте напряженности на рынке труда

Фото: Пресс-служба Госдумы

Министр труда России Антон Котяков заявил, что в стране наблюдается рост напряженности на рынке труда. Об этом он сообщил во вторник, 21 июня.

По его словам, число безработных растет по состоянию на июнь 2022 года. Он добавил, что экономическое давление, оказываемое на Россию, влияет на отечественный трудовой рынок.

Котяков отметил, что в период с 1 марта по 1 июня в РФ было зарегистрировано около 660–680 тысяч безработных.

— При этом в последние периоды уже июня месяца мы начинаем наблюдать определенный рост количества безработных, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Недавно сообщалось, что безработица в Москве стоит на прежнем уровне и не растет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, рынок труда в столице сбалансирован — вакансий больше, чем зарегистрированных безработных. При этом динамика поступления налога на доходы физлиц положительна относительно прошлого года. Это говорит о том, что москвичи стабильно получают заработную плату.