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Посол Италии в Москве Джорджо Стараче прибыл в МИД России

Полина Долганова
В мире
Посол Италии в Москве Джорджо Стараче прибыл в МИД России
Фото: МИД РФ

Посол Италии в Москве Джорджо Стараче прибыл в Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации. Об этом стало известно во вторник, 21 июня.

Дипломат проследовал в здание российского дипломатического ведомства без комментариев для средств массовой информации, передает ТАСС.

Видео: Telegram / ТАСС

До этого сообщалось, что посол Евросоюза (ЕС) в России был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с ограничением транзита через Литву. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, послу выдвинут соответствующие условия. Также он выразил надежду на то, что Эдерер предложит со своей стороны конструктивное решение.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем Россия может ответить Литве на блокаду Калининграда. Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что Россия может ввести новые ограничения в отношении Литвы, которые сильно повлияют на ее экономику. Политолог Наталья Елисеева в свою очередь уточнила, что российские власти могут ввести ограничения не только в отношении Литвы, но и в адрес сопредельных государств: в данном случае Литва выступает от имени Евросоюза.

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