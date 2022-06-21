Андрей Бочкарев рассказал о начале пусконаладочных работ на станции «Нагатинский Затон» БКЛ метро

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Специалисты приступили к первому этапу пусконаладочных работ на станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня активными темпами идет строительство восточного участка Большой кольцевой линии метро. Его общая строительная готовность уже превысила 80 процентов. Полностью готовы основные конструкции трех станций — «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Текстильщики», — отметил он.

При этом заммэра добавил, что в тоннелях между станциями «Печатники» и «Кленовый бульвар» полностью завершен монтаж инженерных коммуникаций, а также ведется установка тоннельной вентиляции.

Генеральный директор «МИП-Строй 1» Константин Маслаков в свою очередь рассказал, что станционный комплекс обеспечен необходимым постоянным напряжением, идет проверка части установленного оборудования — смонтированы все четыре эскалатора и два из трех лифтов.

Кроме того, Бочкарев заявил, что все станции восточного участка БКЛ метро находятся в высокой степени готовности. По его словам, запуск восточного участка даст возможность улучшить транспортное обслуживание жителей районов Нагатинский Затон, Люблино, Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово.