Девять украинских резервистов сложили оружие в пригороде Северодонецка

Фото: gur.gov.ua

Девять резервистов ВСУ сложили оружие под Сиротино рядом с Северодонецком. Об этом стало известно во вторник, 21 июня.

Украинцы сдались в плен без сопротивления. По словам пленных, они были мобилизованы в мае текущего года. Часть, в которой они оказались, располагалась в Луганске до 2014 года, а позже переехала в Харьков.

Среди сложивших оружие три человека оказались жителями Северодонецка и Рубежного, одни пошли на службу по контракту, а еще пятеро проживали во Львове, в Тернополе, в городе Винницы и в Харьковской области, передает РИА Новости.

Кроме того, сдавшиеся в плен члены националистического батальона «Айдар» начали давать показания против сослуживцев, блокирующих химпредприятие «Азот» в Северодонецке. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

После взятия населенного пункта Метелкино ведутся бои за находящееся по соседству село Сиротино. Накануне были зафиксированы «прилеты» российских ракет по позициям радикалов в этом селе, что дало возможность Народной милиции ЛНР развить наступление.