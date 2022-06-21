Послу ЕС в Москве заявили решительный протест в связи с ограничением транзита через Литву

Фото: МИД РФ

Россия заявила решительный протест послу Европейского союза в Москве из-за транспортной блокады Калининграда. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации.

Российская сторона требует незамедлительно восстановить работу транзита через город. В противном случае Москва может применить ответные меры, передает «Москва 24».

До этого сообщалось, что посол Евросоюза (ЕС) в России был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с ограничением транзита через Литву. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, послу выдвинут соответствующие условия. Также он выразил надежду на то, что Эдерер предложит со своей стороны конструктивное решение. Кроме того, 21 июня в МИД РФ прибыл посол Италии в Москве Джорджо Стараче.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.