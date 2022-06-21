ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейных в 38 регионах РФ

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Федеральная служба безопасности заявила о задержании подпольных оружейников в 38 регионах Российской Федерации. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Так, в пресс-службе отметили, что 116 задержанных занимались восстановлением и модернизацией боевых свойств гражданских образцов оружия, производством боеприпасов и их продажей.

Из 43 нелегальных мастерских изъято 383 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

Накануне, 20 июня, ФСБ разоблачила частных сыщиков и налоговиков, сливавших иностранцам данные силовиков.