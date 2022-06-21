Минобороны заявило об уничтожении на Украине 15 гаубиц, поставленных из США и Европы

Фото: depositphotos

За прошедшие сутки российские войска уничтожили на Украине 15 американских 155-мм гаубиц М-777, которые Киеву поставляли из США и Европы. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения. Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, — заявил он.

Конашенков подчеркнул, что большинство гаубиц было уничтожено еще до того, как украинские военные успели ими воспользоваться. Также за сутки российская армия сбила 19 украинских беспилотников и 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган». Слова Конашенкова приводятся в Telegram-канале «Минобороны России».

До этого Конашенков заявил, что армия ликвидировала украинские технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в Кременчуге и Лисичанске. Топливо, которое производили там, было предназначено для украинских боевиков.

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики, спрятавшиеся на заводе «Азот», начинают вывешивать белые флаги и вести переговоры. По его словам, военные ЛНР по открытым каналам связи переговариваются с украинскими командирами.