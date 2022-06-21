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В Госдуме рассказали об особенностях приемной кампании в вузы в 2022 году

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
В Госдуме рассказали об особенностях приемной кампании в вузы в 2022 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На этой неделе российские вузы начали приемную кампанию. В этом году на бюджетные места могут претендовать свыше 588 тысяч абитуриентов, что на 11,5 тысячи больше, чем годом ранее. Об этом и других особенностях приемной кампании 2022 года «Вечерней Москве» рассказала член Комитета по образованию при экспертном совете фракции СРЗП Госдумы РФ Инна Гориславцева.

Ключевая особенность нынешней кампании по зачислению выпускников в вузы перекочевала в этот год из предыдущего, отмечает собеседница «ВМ». Речь идет об отмене второй волны зачислений.

— Теперь практически все вопросы, связанные с зачислением абитуриентов в вузы, должны решаться в одну волну, — говорит Гориславцева. — Конечно, спокойствия это не добавляет ни родителям, ни абитуриентам, потому что велик шанс того, что человек может ошибиться. Например, абитуриент может разместить согласие на обучение в вузе, куда ему не хватило баллов на бюджет. Раньше был шанс это исправить во вторую волну.

Из приятных моментов нынешней приемной кампании — значительное увеличение бюджетных мест. В этом году их более 588 тысяч.

— Именно дополнительных бюджетных мест в этом году около 11,5 тысячи. Но это на все уровни образования (бакалавриат, магистратура, специалитет и аспирантура — прим. «ВМ») и на все специальности. Дополнительные места добавляли в основном региональным вузам и на IT-специальности, — поясняет собеседница «ВМ».

Также среди приятных новшеств — возможность подавать документы не только лично или по почте, но и с использованием сервиса «Поступление в вуз онлайн» на сайте госуслуг. Как отмечает Гориславцева, подача документов в онлайн-формате особенно удобна для абитуриентов, которые хотят учиться в вузе, отдаленном от места их постоянного проживания.

Подробнее о приемной кампании в российских вузах в 2022 году — в материале «ВМ».

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