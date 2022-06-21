Капремонт подземного пешеходного перехода начался на юго-западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Каховка Карта всех событий

Специалисты начали капитальный ремонт подземного пешеходного перехода в столичном районе Черемушки близ дома 16 на улице Наметкина. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы во вторник, 21 июня.

— До конца года: заменим старую керамическую плитку на гранитную облицовку; приведем в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие; обновим инженерное оборудование, осветительные приборы, вентиляцию, отопление; отремонтируем служебные помещения, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Комплекса также отметили, что на время проведения работ переход полностью перекрываться не будет — для пешеходов будет открыта часть конструкции.

20 июня сообщалось, что специалисты начали работы по строительству нового подземного пешеходного перехода на платформы первого и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-4). Переход будет соединен с южным пассажирским павильоном, который возведут на внутренней площади вокзала. Общая площадь проекта составит 500 квадратных метров.