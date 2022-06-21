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Суд арестовал водителя автобуса, насмерть сбившего девочку в Подмосковье

Елена Самойлова
Происшествия
Суд арестовал водителя автобуса, насмерть сбившего девочку в Подмосковье
Фото: Прокуратура Московской области

Видновский городской суд арестовал водителя автобуса, насмерть сбившего девочку. Об этом во вторник, 21 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, 40-летний мужчина проведет в СИЗО два месяца — до 20 августа текущего года.

Видео: Прокуратура Московской области

Авария, о которой идет речь, произошла 19 июня. Мужчина за рулем рейсового автобуса наехал на ребенка, переходившего проезжую часть по зебре в поселке Развилка Ленинского городского округа.

От полученных травм 11-летняя девочка скончалась до приезда медиков. При этом водитель скрылся.

Вскоре его задержали. МВД России опубликовало видео опроса, на котором обвиняемый рассказывает подробности произошедшего.

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