Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На фоне укрепления рубля курс евро опустился до 57 рублей впервые с мая 2015 года. Это следует из динамики торгов на Московской бирже на вторник, 21 июня.

Курс евро расчетами «завтра» на 17:31 по московскому времени снижается на 1,8 рубля, до 57,05 рубля, доллар — до 1,24 рубля, до 54,39 рубля, следует из данных Московской биржи.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем опасен для экономики крепкий рубль. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что базовый курс — 76 рублей за доллар — определился еще до 24 февраля под воздействием сугубо экономических факторов. Эта котировка является равновесной и наиболее оптимальной для экономики. По его словам, для страны выгоден тот курс национальной валюты, который определен фундаментальными факторами.

В понедельник, 20 июня, первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что российское правительство собирается вернуть курс рубля к оптимальному уровню, он оценивается властями в 70–80 рублей за доллар. При этом он уточнил, что механизм, помогавший удерживать стабильность рубля в условиях плавающего курса, на данном этапе больше не работает.