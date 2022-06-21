Турчак вручил сыну Медведева партбилет «Единой России»

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Сын председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Илья вступил в партию. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе партии.

— Партийный билет Илье Медведеву секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вручил в Центральном исполкоме партии, — уточнили в пресс-службе.

Турчак подчеркнул, что партия постоянно расширяется, и в ее ряды вступает все больше молодых людей, озабоченных судьбой страны. Секретарь генсовета также поздравил Медведева с присоединением к партии и назвал это важным моментом в жизни юноши.

Сам Медведев заявил, что планирует заниматься развитием детского и любительского спорта, образования, здравоохранения, а также налаживанием процессов импортозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса, передает РИА Новости.

До этого Турчак заявил, что помощь российским солдатам и военным из ЛДНР в операции на Украине, а также поддержка их семей позволят приблизить победу России.

Ключевым направлением работы фракции, по его словам, является оказание гуманитарной помощи как жителям Донбасса, так и людям, проживающим на освобожденных территориях Украины.

Также он высказал мнение, что Херсонская область Украины и освобожденные территории ЛНР и ДНР войдут в состав России, в чем нет никаких сомнений, то же самое будет с Запорожской областью.