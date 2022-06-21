Жительницы Москвы стали реже носить мини-платья

Фото: АГН «Москва»

Жительницы Москвы все чаще стали отдавать предпочтение длинным платьям вместо коротких. Спрос на макси в июне 2022 года вырос примерно в три с половиной раза, на миди — в три раза, сообщили в маркетплейсе Ozon.

Там уточнили, что из макси девушки чаще всего выбирают летние платья из трикотажа, а также платья-комбинации, сарафаны с принтом и домашние платья. В категории миди наиболее популярны платья-футляры, туники и платья-рубашки.

Из мини прекрасный пол предпочитает черные платья и пляжные платья-футболки, передает «КП».

До этого сообщалось, что более 60 мероприятий, приуроченных к первой Московской неделе моды, пройдут в столичных парках, музеях, библиотеках и культурных центрах. В ходе события все желающие могут посетить показы фильмов о знаменитых кутюрье, лекции о моде разных эпох и фешен-легендах. Мероприятие продлится вплоть до 26 июня.

Кроме того, в ночь с 24 на 25 июня в столичном метро состоится показ молодых дизайнеров в рамках Московской недели моды. Обладателем билета на закрытый модный показ можно стать в случае победы на конкурсе фотографий, рисунков и видеоматериалов, посвященных моде в метро.