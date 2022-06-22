Советника Шольца раскритиковали в Германии за пророссийские высказывания

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Высказывания Йенса Плетнера, внешнеполитического советника канцлера ФРГ Олафа Шольца, спровоцировали критику в Германии. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила немецкая газета Handelsblatt.

Политик выступал в понедельник, 20 июня, на конференции Германского общества внешней политики. Рассуждая о ситуации вокруг Москвы и Киева, он в числе прочего заметил, что 20 боевых машин пехоты, предоставленных Германией Украине, хватит, чтобы попасть на страницы газет, однако «статей о том, какими будут наши отношения с РФ в будущем, сейчас меньше».

Такой подход подверг критике представитель Христианско-демократического союза Норберт Реттген. По его словам, мнение советника Шольца показывает, что будущее отношений Москвы и Берлина является важным аспектом немецкой политики в контексте поддержки Украины. Оппозиционер считает, что этим может объясняться медлительность канцлера Германии при решении вопроса о поставках тяжелых вооружений на Украину.

По мнению главы комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, именно такой образ мыслей, как у Плетнера, подтолкнул к нынешней ситуации вокруг Украины, пишет ТАСС.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин предоставляет Киеву достаточную военную помощь.