Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Советника Шольца раскритиковали в Германии за пророссийские высказывания

Егор Провоторов
В мире
Советника Шольца раскритиковали в Германии за пророссийские высказывания
Фото: flickr/worldeconomicforum

Высказывания Йенса Плетнера, внешнеполитического советника канцлера ФРГ Олафа Шольца, спровоцировали критику в Германии. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила немецкая газета Handelsblatt.

Политик выступал в понедельник, 20 июня, на конференции Германского общества внешней политики. Рассуждая о ситуации вокруг Москвы и Киева, он в числе прочего заметил, что 20 боевых машин пехоты, предоставленных Германией Украине, хватит, чтобы попасть на страницы газет, однако «статей о том, какими будут наши отношения с РФ в будущем, сейчас меньше».

Такой подход подверг критике представитель Христианско-демократического союза Норберт Реттген. По его словам, мнение советника Шольца показывает, что будущее отношений Москвы и Берлина является важным аспектом немецкой политики в контексте поддержки Украины. Оппозиционер считает, что этим может объясняться медлительность канцлера Германии при решении вопроса о поставках тяжелых вооружений на Украину.

По мнению главы комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, именно такой образ мыслей, как у Плетнера, подтолкнул к нынешней ситуации вокруг Украины, пишет ТАСС.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин предоставляет Киеву достаточную военную помощь.

Украина Россия Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль слишком укрепился

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любимое дело всю жизнь смакуешь

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Инфляция летом будет снижаться

Все мнения
О проекте