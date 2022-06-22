РБК: Стоимость перевозки грузов из Европы в Россию и обратно выросла в четыре-пять раз

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Стоимость грузоперевозок из европейских государств в Россию и обратно за последнее время выросла в четыре-пять раз. Причиной тому стал запрет на въезд российских грузовых автомобилей в страны ЕС, который был введен Брюсселем 9 апреля.

Импортирующие или экспортирующие продукцию компании уже переплатили в связи с этим порядка 68 миллиардов рублей. Об этом говорится в проекте обращения Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) к президенту России Владимиру Путину. Документ имеется в распоряжении редакции РБК.

Также отмечается, что если ситуация не поменяется, дополнительны издержки вышеуказанных компаний до конца года составят 265 миллиардов рублей. Таким образом за 2022-й календарный год общая сумма переплат может достигнуть 333 миллиарда рублей.

Укрепление рубля, которое наблюдается в настоящее время, является одним из главных вызовов для экономики России, который создает проблемы экспортерам и импортерам. Об этом на прошлой неделе заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.