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Свыше 15 тысяч человек поучаствовали в обучающих мероприятиях по земельно-имущественным вопросам

Араз Салехов
Город
Свыше 15 тысяч человек поучаствовали в обучающих мероприятиях по земельно-имущественным вопросам
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свыше 15 тысяч человек стали участниками открытых семинаров, вебинаров и индивидуальных консультаций по использованию земельных участков и объектов недвижимости. Об этом в среду, 22 июня, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

— За время работы центра — с 2019 года по настоящее время — в обучающих бесплатных мероприятиях приняли участие 15 170 слушателей. Чаще всего это юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, собственники либо арендаторы объектов недвижимости на территории Москвы. Кроме того, в числе участников немало юристов, специалистов по недвижимости, а также представителей общественных организаций, — отметил он.

При этом начальник столичной Госинспекции добавил, что с начала открытия центра были проведены 32 977 индивидуальных консультаций по земельно-имущественным вопросам и 203 профилактических мероприятия разного формата. Так, участниками событий могли стать физические лица, предприниматели, представители компаний и общественных организаций, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что Московская школа экспортера пригласила столичных предпринимателей на бесплатный обучающий курс по работе на рынке КНР «Китайский абонемент». В рамках курса запланировано четыре встречи. Три из них пройдут в онлайн-формате, четвертая состоится на площадке Московского экспортного центра.

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