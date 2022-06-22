Президент Венесуэлы заявил, что из-за антироссийских санкций страдают развивающиеся страны

Фото: Администрация президента РФ

Введенные рядом стран санкции против России негативно отражаются на развивающихся странах. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 22 июня.

— Здесь, в Каракасе, я заявляю о том, что антироссийские санкции должны быть отменены. Необходимо нормализовать в мире экономическую ситуацию, от которой страдают государства глобального Юга, — сказал он.

Президент добавил, что санкции можно сравнить с бумерангом. Они ударили по тем государствам, которые ввели эти самые ограничения. Он отметил, что поведение ЕС и США некоторые аналитики называют «экономическим суицидом».

Помимо этого, Мадуро заявил, что правительства США и Европы не желают видеть реального положения дел. По его словам, им в этом мешают чувство превосходства и желание отомстить России, передает ТАСС.

До этого политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что Европейский союз ждет неминуемый распад из-за санкций в отношении России. По его словам, одной из причин стал крах финансовой системы.