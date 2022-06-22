Мультимиллиардер из США объяснил, как Запад навредил себе санкциями против России

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Введенные в отношении России санкции ударили по странам Запада, что привело к ухудшению положения Вашингтона в международной политике. Об этом заявил мультимиллиардер Рэй Далио в беседе со Spiegel.

— Запад страдает от этих санкций. Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией. Это изменяет соотношение сил во всем мире, — сказал он.

Миллиардер добавил, что антироссийские санкции не смогли достичь поставленных целей, что говорит об их низкой эффективности. Однако, по его словам, у США нет других вариантов. Экономические ограничения является единственным доступным оружием для Вашингтона, передает РИА Новости.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что введенные рядом стран санкции против России негативно отражаются на развивающихся странах. По его словам, ограничения можно сравнить с бумерангом. Они ударили по тем государствам, которые ввели эти самые санкции.

Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что Европейский союз ждет неминуемый распад из-за санкций в отношении России. По его словам, одной из причин стал крах финансовой системы.