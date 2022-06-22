Развиваем новые территории

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Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

До 2024 года в Новой Москве будет построен и реконструирован 21 километр дорог, откроются новые станции метро.

О развитии ТиНАО рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Осенью этого года начнется строительство путепровода на боковом проезде МКАД в районе ТЦ «МЕГА Теплый Стан», который разгрузит транспортную развязку МКАД с улицей Профсоюзная и участок Калужского шоссе.

В начале следующего года начнут возводить еще два путепровода на дублере Калужского шоссе в районе «Меги», а также реконструируют Киевское шоссе на участке от 51-го до 53-го километра. Ждет активное развитие и метрополитен.

Сегодня в ТиНАО уже функционируют восемь новых станций, а до 2027 года планируется открыть еще 12.

— Продолжается и реализация программы реновации, — также сообщил Рафик Загрутдинов. — Новые квартиры получат жители 250 ветхих домов, в которых проживают более 22 тысяч человек. 15 зданий уже было снесено при помощи технологии умного сноса.

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