Объем экспорта несырьевой неэнергетической продукции из Москвы достиг 33,5 миллиарда долларов

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Объем экспортируемой из Москвы продукции несырьевого неэнергетического сектора в прошлом году достиг 33,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 22 июня.

— В 2021 году московские компании экспортировали в 186 стран продукцию несырьевого неэнергетического сектора на сумму 33,5 миллиарда долларов, что на 25 процентов превышает результат 2020 года. При этом 56,9 процента поставок — на более чем 19 миллиардов долларов — пришлось на рынки дружественных государств, — отметил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Более 80 процентов московского неэнергетического экспорта в дружественные страны пришлось на промышленную продукцию. Основным импортером стал Казахстан (3,4 миллиарда долларов), за ним следуют Белоруссия, Китай, Алжир, Индия и Турция.

В центре «Моспром» также добавили, что экспорт продуктов питания за рубеж увеличился на 19,7 процента (до 166,4 миллиона долларов), экспорт мучной продукции вырос на 30 процентов (до 219,1 миллиона долларов), а поставки обуви выросли на 14,4 процента (до более 152 миллионов долларов). Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский подчеркнул, что экспорт промышленной продукции из столицы увеличился на 58 процентов (до 15,6 миллиарда долларов), а объем поставок электрических устройств и аппаратуры связи вырос на 26,2 процента (почти до 1,6 миллиарда долларов), передает официальный сайт мэра Москвы.

17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владислав Овчинский в интервью «Вечерней Москве» рассказал о мерах поддержки промсектора столицы.