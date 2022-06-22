Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Объем экспорта несырьевой неэнергетической продукции из Москвы достиг 33,5 миллиарда долларов

Георгий Соланович
Город
Объем экспорта несырьевой неэнергетической продукции из Москвы достиг 33,5 миллиарда долларов
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Объем экспортируемой из Москвы продукции несырьевого неэнергетического сектора в прошлом году достиг 33,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 22 июня.

— В 2021 году московские компании экспортировали в 186 стран продукцию несырьевого неэнергетического сектора на сумму 33,5 миллиарда долларов, что на 25 процентов превышает результат 2020 года. При этом 56,9 процента поставок — на более чем 19 миллиардов долларов — пришлось на рынки дружественных государств, — отметил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Более 80 процентов московского неэнергетического экспорта в дружественные страны пришлось на промышленную продукцию. Основным импортером стал Казахстан (3,4 миллиарда долларов), за ним следуют Белоруссия, Китай, Алжир, Индия и Турция.

В центре «Моспром» также добавили, что экспорт продуктов питания за рубеж увеличился на 19,7 процента (до 166,4 миллиона долларов), экспорт мучной продукции вырос на 30 процентов (до 219,1 миллиона долларов), а поставки обуви выросли на 14,4 процента (до более 152 миллионов долларов). Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский подчеркнул, что экспорт промышленной продукции из столицы увеличился на 58 процентов (до 15,6 миллиарда долларов), а объем поставок электрических устройств и аппаратуры связи вырос на 26,2 процента (почти до 1,6 миллиарда долларов), передает официальный сайт мэра Москвы.

17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владислав Овчинский в интервью «Вечерней Москве» рассказал о мерах поддержки промсектора столицы.

Статистика Экспорт Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте