Свыше 40 новостроек по реновации строят и проектируют на севере столицы

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Свыше 40 новостроек в рамках реализации программы реновации проектируют и строят в Северном административном округе. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сегодня на территории Северного административного округа для переселения по программе реновации строят и проектируют 41 жилой дом. В стадии строительства находится 26 домов, в проектировании — еще 15 новостроек, — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Так, САО в этом году станет одним из лидеров по количеству домов, которые вводят в эксплуатацию по программе реновации. При этом с начала текущего года на севере столицы уже сдали две новостройки, еще 13 планируют достроить в ближайшее время, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что Северо-Восточный административный округ лидирует по количеству районов, где жители переезжают по программе реновации. По его словам, жители 12 районов СВАО начали переезд в новые квартиры по программе реновации.