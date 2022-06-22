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Ликсутов вручил награды контролерам «Организатора перевозок»

Араз Салехов
Город
Ликсутов вручил награды контролерам «Организатора перевозок»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов вручил награды контролерам «Организатора перевозок» за проделанную работу. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Ежедневно высокое качество сервиса для жителей на столичном транспорте обеспечивает коллектив контролеров. Их работа часто непростая, но они успешно справляются с задачами любой сложности. Без них общественный транспорт в Москве не был бы таким надежным, удобным и безопасным. Они не только следят за оплатой проезда, но и всегда помогают пассажирам в поездках в непредвиденных ситуациях, — отметил он.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что награждение состоялось на Северном речном вокзале.

Помимо этого, Ликсутов рассказал о перспективах развития городского транспорта в столице. По его словам, на ежегодной основе необходимо обновлять от 40 до 80 тысяч автомобилей каршеринга и такси. При этом на обновление автопарков правительством Москвы с сентября 2022 года будет выделяться вдвое больше средств.

Максим Ликсутов торжественное награждение Москва
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