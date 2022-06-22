Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Кадыров анонсировал сообщение о взятии Лисичанска под контроль российскими военными

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров анонсировал сообщение о взятии Лисичанска под контроль российскими военными
Фото: vk/ramzan

В ближайшее время будет сообщение о взятии Лисичанска, расположенного на территории Луганской народной республики (ЛНР), в кольцо и зачистке города от украинских военных. Об этом в среду, 22 июня, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от бандеровских оккупантов, — сказал он.

Глава Чечни в своем Telegram-канале отметил, что российские военнослужащие продолжают успешное продвижение в направлении Лисичанска и Северодонецка.

18 июня Рамзан Кадыров сообщил о мирных жителях Северодонецка, которые смогли покинуть промышленную зону города. По его словам, в подвальном помещении предприятия на данный момент удерживаются около 200 человек, среди них дети, старики и женщины.

Позже чеченский лидер заявил, что российские военные полностью освободили поселок Тошковка в Луганской народной республике от украинской армии. Кадыров уточнил, что поселок был взят совместными силами российской армии и солдат ЛНР.

Украина Рамзан Кадыров ЛНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте