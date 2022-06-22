Кадыров анонсировал сообщение о взятии Лисичанска под контроль российскими военными

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В ближайшее время будет сообщение о взятии Лисичанска, расположенного на территории Луганской народной республики (ЛНР), в кольцо и зачистке города от украинских военных. Об этом в среду, 22 июня, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от бандеровских оккупантов, — сказал он.

Глава Чечни в своем Telegram-канале отметил, что российские военнослужащие продолжают успешное продвижение в направлении Лисичанска и Северодонецка.

18 июня Рамзан Кадыров сообщил о мирных жителях Северодонецка, которые смогли покинуть промышленную зону города. По его словам, в подвальном помещении предприятия на данный момент удерживаются около 200 человек, среди них дети, старики и женщины.

Позже чеченский лидер заявил, что российские военные полностью освободили поселок Тошковка в Луганской народной республике от украинской армии. Кадыров уточнил, что поселок был взят совместными силами российской армии и солдат ЛНР.