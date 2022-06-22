Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Площадь ДНР у посольства США в Москве появится на картах «Яндекса» и Google

Александр Афонин
Общество
Площадь ДНР у посольства США в Москве появится на картах «Яндекса» и Google
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Площадь Донецкой народной республики, расположенная у посольства США в Москве, появится на картах «Яндекса» и Google. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой в среду, 22 июня.

— Это будет и в «Яндекс Картах», и в «Google Картах», и везде. Более того, это теперь почтовый адрес американского посольства. Поэтому посольство Соединенных Штатов находится в Москве по адресу площадь Донецкой народной республики, дом 1, строения 1–9, — цитирует депутата агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что посольство Соединенных Штатов в Москве получило новый официальный адрес — площадь Донецкой народной республики, дом 1, строения 1–9. Решение было принято по итогам голосования в проекте «Активный гражданин». Название набрало наибольшее количество голосов — 44,69 процента. Свое мнение высказали 278 684 человека.

Голосование за название площади в Пресненском районе города открылось 30 мая. Инициатива увековечить на карте города память защитников Донбасса поступила от депутатов Мосгордумы.

Госдума новое название Яндекс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте