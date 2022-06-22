Площадь ДНР у посольства США в Москве появится на картах «Яндекса» и Google

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Площадь Донецкой народной республики, расположенная у посольства США в Москве, появится на картах «Яндекса» и Google. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой в среду, 22 июня.

— Это будет и в «Яндекс Картах», и в «Google Картах», и везде. Более того, это теперь почтовый адрес американского посольства. Поэтому посольство Соединенных Штатов находится в Москве по адресу площадь Донецкой народной республики, дом 1, строения 1–9, — цитирует депутата агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что посольство Соединенных Штатов в Москве получило новый официальный адрес — площадь Донецкой народной республики, дом 1, строения 1–9. Решение было принято по итогам голосования в проекте «Активный гражданин». Название набрало наибольшее количество голосов — 44,69 процента. Свое мнение высказали 278 684 человека.

Голосование за название площади в Пресненском районе города открылось 30 мая. Инициатива увековечить на карте города память защитников Донбасса поступила от депутатов Мосгордумы.