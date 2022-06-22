Популярный американский брокер прекратит работать с рублями с 31 июля

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Популярный американский брокер Interactive Brokers (IB) с конца июля больше не будет принимать пополнения счетов в российских рублях. Об этом в среду, 22 июня, сообщает РБК со ссылкой на двух клиентов брокера.

Информацию о прекращении работы с российской валютой подтвердил специалист поддержки брокера. Он также заявил, что дополнительная информация об этом будет распространена среди клиентов IB.

Уточняется, что до этого Interactive Brokers принимал рублевые переводы на счета только от тех российских банков, в отношении которых не были введены санкции. Предполагается, что брокер может принудительно конвертировать оставшиеся после 31 июля на счетах клиентов рубли, передает РБК.

Евросоюз (ЕС) с 14 июня в рамках очередного пакета санкций в отношении России отключает Сбербанк, «Россельхозбанк» и «Московский кредитный банк» от межбанковской системы SWIFT. В Сбербанке заявили, что работа сейчас идет в обычном режиме и отключение от SWIFT никак не повлияет на текущую ситуацию с международными расчетами.

До этого сообщалось, что глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов считает введенные в отношении России санкционные меры беспрецедентными, однако уверен, что «замещать все — бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно».