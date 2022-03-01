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Путин объявил об идее открыть в России индийские сетевые магазины
Экономика
Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 22 июня
Город
Прием заявок на услуги центров «Мой бизнес» стартовал в Подмосковье
Общество
Онлайн-выставка конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» стартовала в Москве
Город
Дептранс рассказал о центральном прогулочном маршруте по Москве-реке
Город
Стоимость жилья в Новой Москве побила исторический рекорд
Город
«Придется заплатить»: на каких условиях IKEA может досрочно расторгнуть договоры аренды
Общество
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