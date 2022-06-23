Пушков: Польша продолжает покупать газ из России через ФРГ, вопреки своей позиции

Фото: Пресс-служба Совфеда

Польша продолжают покупать российский газ через Германию, несмотря на свою агрессивную риторику про энергетическую независимость от Москвы. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил сенатор РФ Алексей Пушков.

— В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать, — написал он в своем Telegram-канале.

В конце мая представитель польского правительства Петр Наимский заявил, что Варшава разорвала соглашение на поставку газа из России, не дожидаясь его завершения в конце 2022 года. Он напомнил, что соглашение о поставках, которое разрывается решением польских властей, было подписано с РФ в 1993 году.

Однако депутат от Гражданской коалиции Павел Понцилюш заявил, что польские власти поспешили с принятием тотального эмбарго на импорт российского угля. Он выразил мнение, что резкое сокращение поставок топлива может стать проблемой для частных потребителей. По его словам, наращивание собственной добычи угля займет у Польши не менее полутора лет