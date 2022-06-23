Москвичам рассказали, как в московском метро работает диагностический поезд

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В столичном метро на протяжении семи лет за технически состоянием тоннелей следят сотрудники диагностического поезда «Синергия-2». Состав оборудован специальным оборудованием, которое позволяет фиксировать неисправности во время движения.

До появления состава «Синергия-2» в 2015 году по метро курсировал его предшественник — «Синергия-1». Машина первого поколения выполняла те же функции диагностики. Главным различием составов стало более современное оборудование нового поколения.

«Синергия-2» состоит из пяти вагонов. В первых двух установлены компьютеры. В остальных трех — оборудование для тяги. Головной вагон состава оснащен датчиками пространственного сканирования, камерой обзорного видеонаблюдения и тепловизионной камерой. Поезд также оборудован устройством ультразвукового контроля.

В состав бригады поезда входит 10 человек. Они следят за работой конкретного оборудования. Данные со всех устройств отображаются на мониторах. Опираясь на данные, специалисты следят за исправностью технического оснащения тоннелей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в мае этого года в столичном метрополитене начали курсировать четыре новых поезда «Москва-2020». Помимо этого, еще четыре новых состава тестируют, они будут работать на Калужско-Рижской линии.