Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Столичные врачи за сутки вылечили 258 человек от коронавируса

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили 258 человек от коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 258 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице в четверг, 23 июня.

В общей сложности после прохождения лечения от коронавируса в городе выздоровели более 2,5 миллиона человек. За последние 24 часа в столице выявили 246 новых случаев заражения ковидом.

При этом в столичные медицинские учреждения госпитализировали 107 горожан, у которого диагностирован COVID-19. 13 жителей столицы скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией, говорится в сообщении в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

Столичные врачи за сутки вылечили 258 человек от коронавируса Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

Накануне эксперты рассказали «Вечерней Москве», насколько опасны подварианты штамма коронавирус «омикрон» — ВА.4 и ВА.5. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что появившиеся подвиды «омикрона» не смогут стать причиной новой волны заболеваемости в мире. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в России возможен подъем заболеваемости из-за высокой канцерогенности «омикрона» ВА.5.

Статистика Москва Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте