Столичные врачи за сутки вылечили 258 человек от коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 258 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице в четверг, 23 июня.

В общей сложности после прохождения лечения от коронавируса в городе выздоровели более 2,5 миллиона человек. За последние 24 часа в столице выявили 246 новых случаев заражения ковидом.

При этом в столичные медицинские учреждения госпитализировали 107 горожан, у которого диагностирован COVID-19. 13 жителей столицы скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией, говорится в сообщении в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

Накануне эксперты рассказали «Вечерней Москве», насколько опасны подварианты штамма коронавирус «омикрон» — ВА.4 и ВА.5. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что появившиеся подвиды «омикрона» не смогут стать причиной новой волны заболеваемости в мире. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в России возможен подъем заболеваемости из-за высокой канцерогенности «омикрона» ВА.5.