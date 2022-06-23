Стало известно о причине смерти Юрия Шатунова

Фото: YouTube / Юрий Шатунов

Российский певец Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта. Об этом в четверг, 23 июня, «Вечерней Москве» рассказал помощник артиста.

В беседе с «ВМ» представитель музыканта уточнил, что сердце Шатунова остановилось в карете скорой помощи.

Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня. Информацию в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердил барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк.

Три года назад певец был госпитализирован в Москве после своего большого концертного тура. Чтобы спасти знаменитость, врачи провели операцию от воспалительного процесса гайморовой пазухи. После этого Шатунов в течение двух недель находился в медицинском учреждении.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Широкой публике он стал известен благодаря хитам «Белые розы» и «Седая ночь».