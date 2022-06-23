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Специальная карта появилась в проекте «Город заданий»

Антон Махов
Город
Специальная карта появилась в проекте «Город заданий»
Фото Д. Гришкина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В проекте «Город заданий» cоздали специальную карту. Она поможет участникам быстрее находить задания без доступа в интернет. Об этом в четверг, 23 июня, рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственный за развитие проекта «Город заданий», Александр Пищелко.

— С помощью карты можно не только быстро сориентироваться, где искать задание, но и узнать информацию о нем. При нажатии на определенную точку у пользователя отобразится краткое и полное наименование задания, адрес и количество баллов за выполнение. Если участник заинтересуется, он может сразу кликнуть на кнопку «Подробнее», перейти на страницу задания и приступить к выполнению, — пояснил Пищелко.

Также в департаменте сообщили, что для удобства пользователей создали функцию раскрытия карты на весь экран устройства. На сайте проекта есть фильтры для сортировки доступных заданий.

Кроме того, задания можно отфильтровать по темам, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно стало известно, что участники программы «Миллион призов» смогут потратить баллы на прокат велосипедов, самокатов, роликов, лонгбордов, веломобилей, электромобилей, квадроциклов, катамаранов и лодок.

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