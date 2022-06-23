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Приговоренный к смертной казни британский наемник Аслин попрощался с матерью

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Приговоренный к смертной казни британский наемник Аслин попрощался с матерью
Фото: EPA

Британский наемник Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни, созвонился со своей матерью и попрощался. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил его адвокат Павел Косован.

— У него упадническое настроение… Мой подзащитный считает, что шансов остаться в живых у него мало, о чем он сообщил своей матери в телефонном разговоре, — отметил Косован.

При этом адвокат уточнил, что семья обвиняемого надеется на обращение британской стороны к Донецкой народной республике (ДНР) с ходатайством о помиловании, сообщают «Известия».

Накануне сообщалось, что британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, приговоренные к смертной казни в ДНР, готовят апелляционную жалобу на приговор. Адвокат Пиннера Юлия Церковникова заявила, что если жалоба не будет удовлетворена, то сторона обвинения подаст прошение о помиловании.

В начале июня указанные преступники были осуждены судом ДНР и приговорены к смертной казни. После вынесения смертного приговора, согласно законам республики, все трое иностранных наемников будут расстреляны.

Смертная казнь наемники ДНР
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