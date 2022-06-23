«Очень жалко и странно»: экс-солист группы «Мираж» Жуков прокомментировал смерть Шатунова

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Бывший участник группы «Мираж» Роман Жуков поделился с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о скончавшемся 23 июня музыканте Юрии Шатунове.

— Юра был нормальным парнем, хорошим человеком. Большим талантом. Очень жалко и странно, что так произошло. Конечно, нужно следить за здоровьем. Я вообще не знал, что у него были проблемы со здоровьем. Даже его помощник — Аркаша ничего не сообщал. Я думал, что Юра сейчас вообще в Германии, — рассказал Жуков.

Он отметил, что Шатунов во время встреч выглядел здоровым, и ничто не предвещало беды.

1/5 1989 год / Александр Шогин /Фотохроника ТАСС 2/5 1989 год / Роберт Нетелев /Фотохроника ТАСС 3/5 Фото: ИТАР-ТАСС/ Роман Яровицын 4/5 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян 5/5 Яна Рудковская, Юрий Шатунов и Ольга Бузова на Новой волне / Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Российский певец Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в ночь с 22 на 23 июня. Информацию в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердил барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк.

Помощник артиста рассказал, что Шатунов скончался от обширного инфаркта. В беседе с «ВМ» представитель музыканта уточнил, что сердце певца остановилось в карете скорой помощи.