Британия запретила экспорт в Россию авиатоплива, химикатов и фунтовых банкнот

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Великобритания объявила о запрете экспорта в Россию авиатоплива, химикатов и фунтовых банкнот. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили британские власти.

— Запреты на экспорт, поставку и доставку, предоставление и передачу (а также связанные с этим техническую помощь, финансовые услуги, средства и брокерские услуги), касающиеся… химического и биологического оружия. Запрет на экспорт, поставки и доставку, предоставление и передачу (а также связанные с этим техническую поддержку, финансовые услуги, средства и брокерские услуги)... дополнительных товаров и технологий по нефтепереработке, — говорится в сообщении.

Помимо этого, принято решение о введении запрета на продажу товаров и технологий, связанных с морскими перевозками, сообщает РИА Новости.

Накануне уходящий глава Конфедерации британской промышленности (CBI) Каран Билимория заявил, что Великобритания движется в сторону замедления темпов экономического роста. По его словам, страна «определенно» идет в сторону рецессии. При этом бизнесмен считает, что правительство должно снизить налоги.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, по каким странам больше всего ударят антироссийские санкции. Так, политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что санкции — «последний выстрел» глобального мира в отношении России, из-за которого через несколько лет ничего не останется.